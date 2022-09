Resident Evil Village: novità su Lady Dimitrescu? Nuova sessione mocap per l'interprete

Si avvicinano a grandi passi i i nuovi contenuti di Resident Evil Village: a partire dal prossimo 28 ottobre l'ottavo capitolo principale della serie Capcom verrà ampliato con la telecamera in terza persona, una nuova Modalità Mercenari e soprattutto il DLC Le Ombre di Rose che amplierà ulteriormente la storia del gioco base.

Considerato che l'uscita di Resident Evil Village Gold Edition non è molto distante, i lavori sui contenuti aggiuntivi dovrebbero essere ormai conclusi ed ormai pronti per essere giocati. Proprio per questo motivo ha suscitato curiosità un recente post su Twitter di Maggie Robertson, l'interprete di Lady Dimitrescu nell'apprezzato survival horror di Capcom. L'attrice ha condiviso un paio di scatti che la vedono pronta per una nuova sessione di motion capture, registrata lo scorso lunedì 5 settembre.

Lady Dimitrescu sarà presente in The Mercenaries Additional Orders come personaggio giocabile, ma al di fuori del DLC la compagnia giapponese non ha rivelato ulteriori piani che coinvolgerebbero la gigantesca donna vampiro che ha terrorizzato Ethan Winters nel corso dell'avventura principale. Che il personaggio possa essere riutilizzato per qualche futuro progetto inedito? Sempre che la sessione non sia stata registrata per una produzione scollegata da Resident Evil, dato che Robertson non fa alcun riferimento alla serie oppure alla stessa Capcom.

In attesa di scoprire il mistero, è confermato che Resident Evil Village riceverà nuove opzioni di accessibilità non appena i DLC e la Gold Edition saranno disponibili sul mercato.