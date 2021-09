Resident Evil Village, novità in vista? Un attore scatena un incerto rumor

Dall'annuncio dell'arrivo di DLC in Resident Evil: Village sono ormai trascorsi alcuni mesi. Da Capcom, tuttavia, non è ancora giunto alcun aggiornamento ufficiale in merito ai contenuti aggiuntivi pensati per il survival horror.

Mentre gli appassionati attendono di scoprire quali altri inquietanti misteri potrà proporre il titolo Capcom, uno degli attori parte del cast di Resident Evil: Village si è divertito a stuzzicarne la curiosità. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Awfully Irish Podcast, Newil Newbon, interprete di Nicholai Ginovaef in Resident Evil 3 Remake e di Karl Heisenberg in Resident Evil: Village, ha discusso del rapporto instauratosi con i colleghi durante le sessioni di registrazione per il titolo Capcom.

In particolare, riferendosi all'attrice Nicole Tompkins, Daniela Dimitrescu in Resident Evil: Village e Jill Valentine in Resident Evil 3 Remake, ha dichiarato: "In alcuni casi, mi sono fatto molti amici stretti con i quali amo lavorare ripetutamente. Sapete, io e Nicole... - ha proseguito - Ci sono cose di cui non posso parlare, ma ma non è stata la nostra prima collaborazione e potrebbe non essere l'ultima. Potremmo avere ancora qualche cosa da fare".



Visti i trascorsi dei due attori, il pensiero della community è volato rapidamente a qualche sorpresa in serbo per i fan di Resident Evil. Al momento, tuttavia, è impossibile escludere la possibilità che i due possano star collaborando nell'ambito di un progetto completamente differente. Nel frattempo, si attende anche la data di lancio di Resident Evil 4 VR.