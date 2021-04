Resident Evil Village: la nuova demo uscirà la prossima settimana?

La seconda demo di Resident Evil Village è stata caricata sui server del PlayStation Store alla fine di marzo ma l'upload "fantasma" è stato avvistato solamente nelle scorse ore. L'uscita potrebbe essere dunque molto vicina... sarà scaricabile dalla prossima settimana?

Non ci sono conferme ma proprio questa mattina Capcom ha annunciato un nuovo Resident Evil Showcase per il 16 aprile, lo show andrà in onda a mezzanotte ora italiana (nella notte tra il 15 e il 16 aprile) ed è probabile che Capcom possa adottare la medesima strategia usata per lanciare la demo Resident Evil Maiden per PS5, resa disponibile a gennaio subito dopo la fine del Resident Evil Showcase di inizio anno.

In mancanza di conferma possiamo dunque ipotizzare che la demo verrà mostrata nel corso della trasmissione e poi resa disponibile per il download al termine dello stesso o nelle prime ore della mattina di venerdì 16 aprile per noi italiani.

Al momento non ci sono certezze, Capcom ha più volte confermato che la seconda demo di Resident Evil Village sarà multipiattaforme e presenterà maggior enfasi sul gameplay, a differenza dell'antipasto Resident Evil Maiden che poneva l'accento sull'esplorazione, presentandosi più come una tech demo che come una versione di prova vera e propria.