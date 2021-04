Resident Evil Village: nuovi dettagli sulla misteriosa Madre Miranda

Con Resident Evil Village che si sta avvicinando sempre di più al suo debutto, continuano ad emergere nuovi dettagli sull'attesissimo ottavo capitolo della storica serie Survival Horror firmata Capcom. Le attenzioni sono adesso rivolte verso Madre Miranda, un personaggio ancora avvolto nel mistero.

I fan avranno sicuramente notato come, in uno dei vari trailer dedicati al gioco, la temibile Lady Dimitrescu parli al telefono con questa donna informandola della fuga del protagonista Ethan Winters. Capcom ha tuttavia mantenuto il più stretto riserbo attorno a quella che potrebbe essere l'antagonista principale della nuova avventura horror. Ma adesso arrivano finalmente i primi, veri dettagli sul personaggio: in un'intervista con IGN, Capcom ha confermato che il misterioso personaggio mascherato di Resident Evil Village apparso nei materiali promozionali degli scorsi giorni è proprio Madre Miranda, una "presenza adorata dagli abitanti del villaggio".

"Riguardo Madre Miranda, credo che sia meglio per i giocatori di scoprirla per conto loro giocando il titolo", afferma Morimasa Sato, director di Resident Evil Village, aggiungendo che "Madre Miranda e l'essenza interiore del suo personaggio sono fattori estremamente importanti nel gioco". Riguardo i simbolismi della maschera che indossa, l'art director dell'opera, Tomonori Takano, spiega che "La maschera raffigura il becco di un corvo. Come simbolo horror, i corvi sono un tema principale di Village nella sua interezza, e appariranno nel gioco vero e proprio. Dato che lei ha un ruolo simbolico all'interno del villaggio, abbiamo implementato quello stesso design anche per Madre Miranda".

Scopriremo tutta la verità sul ruolo e la caratterizzazione di Madre Miranda non appena Resident Evil Village sarà disponibile il prossimo 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia. Nel frattempo è stata anche svelata la mappa di Resident Evil Village, composta da quattro macro aree.