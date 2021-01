Resident Evil Village: tutti i nuovi dettagli su storia e gameplay dell'horror Capcom

Capcom ci ha permesso di dare una prima occhiata al gameplay di Resident Evil Village nel corso dello showcase trasmesso la scorsa notte: ecco le prime impressioni a caldo dopo l'evento che ci ha permesso di scoprire tante novità sul gioco e la data d'uscita ufficiale.

Se vi siete persi l'evento, il quale è stato seguito in diretta anche sul canale Twitch di Everyeye, potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima che trovate in apertura della notizia e nella quale abbiamo racchiuso tutte le novità svelate dall'azienda di Osaka sia in termini di gameplay che per quello che riguarda la componente narrativa. Nel corso dell'evento, infatti, Capcom ha mostrato un nuovo story trailer di Resident Evil Village e un lungo filmato di gameplay con protagonista Ethan all'interno dello spaventoso castello.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 7 maggio 2021 e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. All'interno del pacchetto sarà incluso anche Resident Evil Re:Verse, lo sparatutto online, e tutti gli utenti che acquisteranno il gioco sulle vecchie console potranno effettuare l'upgrade gratuito alle console dell'attuale generazione.

Sapevate che Resident Evil Village su PlayStation 5 supporterà Ray Tracing, DualSense e Audio 3D? Vi ricordiamo inoltre che è attualmente disponibile esclusivamente su PlayStation 5 una demo gratuita di Resident Evil Village chiamata Maiden.