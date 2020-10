Resident Evil Village: nuovi dettagli su storie e ambientazione da Famitsu

Nuovi dettagli su Resident Evil Village emergono dalle pagine di Famitsu, l'ultimo numero della rivista giapponese conviene infatti un ricco coverage sul survival horror Capcom. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler

Ethan è arrivato nel misterioso villaggio grazie a Chris Redfield, non è chiaro come mai Chris abbia deciso di accompagnare Ethan in questo luogo sperduto e ben poco amichevole, aspetto che verrà presumibilmente approfondito nel corso dell'avventura.

La storia vedrà protagonisti gli abitanti del villaggio e le creature che lo popolano, in particolare scopriamo che i licantropi tenderanno ad attaccare in branco mentre altre personalità del paese faranno di tutto per difendere la propria libertà. Si parla anche di un mercante che avrà una notevole importanza per quanto riguarda il gameplay anche se la rivista non spiega esattamente in che modo.

Maggiori dettagli arriveranno probabilmente nelle prossime ore quando l'approfondimento di Famitsu verrà tradotto nella sua interezza. Resident Evil Village è atteso nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, al Tokyo Game Show si è parlato dell'arrivo di Resident Evil 8 su PS4 e Xbox One, al momento non c'è ancora nulla di concreto in merito ma il team di sviluppo sta vagliando molto seriamente questa possibilità e proverà ad effettuare un porting cercando di capire se il gioco possa girare bene anche sulle piattaforme di attuale generazione.