Resident Evil Village: il nuovo artwork lascia sotto shock i giocatori

Il database di Steam si è aggiornato con una nuova immagine promozionale di Resident Evil Village, l'artwork è stato caricato da Capcom ed è comparso nella pagina del gioco, visibile tramite l'app del marketplace di Valve. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla e sui personaggi del gioco.

L'artwork è stato diffuso da Dusk Golem, potete vederlo sul profilo Twitter AestheticGamer, come è possibile notare a differenza dell'immagine promozionale diffusa in precedenza, qui vediamo Chris Redfield alle prese con una misteriosa trasformazione, il volto del personaggio è infatti diviso a metà tra uomo e bestia, presumibilmente una sorta di lupo mannaro anche se la bassa risoluzione dell'artwork non aiuta.

Chris diventerà quindi un mostro da uccidere? Oppure resterà sempre e comunque un nostro alleato? Difficile dirlo dal momento che Capcom non ha ancora sciolto i dubbi sulla trama di Resident Evil Village, noi preferiamo non sbilanciarci e ci limitiamo a lasciarvi il link per visualizzare l'artwork.

Resident Evil Village è atteso per il 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, non è chiaro se il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox One, Capcom ha più volte dichiarato di essere al lavoro per capire se un porting old gen sia possibile, al momento però non ci sono conferme a riguardo.