Resident Evil Village, il nuovo spot è più spaventoso del gioco? Ecco il video!

Dopo un insolito trailer di Resident Evil: Village dai ritmi J-Pop, Capcom prosegue nella propria campagna di sperimentazione comunicativa, con un ulteriore spot dedicato al survival horror.

Questa volta, a scendere in campo sono i villain che attendono in agguato tra le ombre del titolo, convertiti però per l'occasione in una sorta di inquietanti marionette. Autore dello spot dedicato a Resident Evil: Village è la divisione nipponica di Capcom, con il video che risulta purtroppo disponibile solamente in lingua giapponese. Tra lupi mannari e la già più che celebre Lady Dimitrescu in versione pupazzi, un nuovo brano musicale attende gli appassionati della saga, invitati ancora una volta a cimentarsi con il karaoke.

Qualora desideriate provare a colmare il divario linguistico, trovate il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news. L'epilogo della breve avventura musicale non è dei più sereni, per un giusto assaggio di inquietudine in attesa del gioco sviluppato dai talenti Capcom. Per un ulteriore sorso del titolo, ricordiamo che a breve prenderà il via la Demo multipiattaforma di Resident Evil: Village, che approderà anche su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Quest'ultima resterà disponibile per una settimana intera, offrendo ai giocatori un'interessante occasione per testare con mano la produzione.