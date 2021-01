Resident Evil Village: nuovo trailer con data d'uscita, upgrade gratis per PS5 e Series X

Ad aprire lo Showcase di Resident Evil Village di questa sera è stato un nuovo trailer dedicato interamente alla storia dell'ottavo capitolo della serie horror targata Capcom, il quale è stato accompagnato dalla data d'uscita ufficiale.

Il filmato, che si apre con una scena con protagonista Mia, la moglie di Ethan Winters, prosegue poi nel mostrarci alcuni dei villain del gioco come la misteriosa donna-vampiro che parla al telefono con una certa Mother Miranda: sembra che i loschi figuri che popolano il castello nel quale sarà ambientato il gioco saranno alla ricerca del protagonista per completare una sorta di rituale. Tra i nemici che affronteremo ci saranno anche delle agili streghe armate di falcetti che metteranno a dura prova i riflessi di Ethan, a differenza della possente creatura armata di martello che sarà invece lenta ma incredibilmente potente.

Il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 7 maggio 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Coloro i quali acquisteranno il titolo su una delle due console della scorsa generazione avranno inoltre diritto a scaricare gratuitamente la versione per le nuove macchine in maniera completamente gratuita.

Vi ricordiamo che è ora disponibile per il download la demo esclusiva per PS5 di Resident Evil Village.