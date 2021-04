Resident Evil Village, nuovo trailer e gameplay: showcase il 16 aprile!

All'avvistamento di una seconda Demo di Resident Evil: Village su PlayStation Store fa seguito un interessante annuncio da parte di Sony e Capcom, pronte a presentare nuove informazioni sull'atteso titolo!

Tramite i canali social di casa PlayStation, è stato infatti annunciato un ulteriore showcase dedicato al survival horror, in programma per la prossima settimana. L'appuntamento, nello specifico, prenderà il via alla mezzanotte del fuso orario italiano, nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 aprile. Per l'occasione, Capcom promette un'intrigante selezione di contenuti. Ad aprire le danze troveremo un inedito trailer di Resident Evil: Village, ma non solo. La diretta streaming proporrà anche una nuova sequenza di gameplay, ma il team di sviluppo promette anche una "serie di sorprese". Che possa essere in agguato proprio la pubblicazione di una nuova Demo?



Per presentare lo showcase, è stato pubblicato un breve teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Nell'annunciare la diretta, Capcom ricorda che da quest'oggi è operativa la Beta di Resident Evil Re: Verse. Il test del titolo multiplayer resterà disponibile per un periodo di tempo limitato, durante il quale sarà possibile avere un primo assaggio dell'esperienza multiplayer dedicata ai personaggi più iconici dell'universo della serie survival horror originaria del Sol Levante.