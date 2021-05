Resident Evil Village: quali sono gli oggetti da vendere al mercante?

In ogni angolo della mappa di Resident Evil Village si nascondono oggetti da raccogliere e alcuni di questi non hanno alcuna utilità per il protagonista, dal momento che non si tratta di armi o chiavi per accedere ad aree nascoste. Scopriamo quali di questi oggetti possono essere venduti al Duca, il buffo mercante.

Tutti gli oggetti che andrebbero venduti al Duca rientrano nella categoria "Tesori" dell'inventario, ma non fatevi ingannare: non tutti i collezionabili raccolti devono essere consegnati al personaggio in cambio di Lei, poiché in alcuni casi potreste aumentarne sensibilmente il valore nel corso dell'avventura. Ma come fare per comprendere quali sono gli oggetti da vendere subito e quali no? La risposta è molto semplice e risiede nella descrizione dei vari tesori, i quali contengono sempre dei dettagli specifici in tal senso. Se un oggetto contiene nella descrizione la dicitura "Di valore" o "Di grande valore", significa che può essere immediatamente venduto al mercante in cambio di Lei, così che possiate ottenere del denaro extra da investire in potenziamenti, progetti e risorse di vario tipo.

Gli unici tesori che non vanno mai venduti sono quelli la cui descrizione non si limita a descriverne il valore ma include anche la dicitura "Combinabile" e presenta anche un'icona composta da piccoli quadrati che stanno ad indicare da quanti oggetti è composto l'oggetto (come nell'immagine in calce alla guida). In questi casi è possibile decidere se vendere l'oggetto incompleto e recuperare un quantitativo irrisorio di denaro o attendere di recuperare ogni singolo componente del tesoro per poi combinarlo e crearne uno di grande valore da vendere al mercante. Insomma, in questi casi conviene di gran lunga attendere per aumentare la quantità di Lei ricevuta al momento della vendita.

