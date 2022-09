Resident Evil Village Le Ombre di Rose: il DLC concluderà la saga della famiglia Winters

Dopo essersi conquistato l'affetto del pubblico in Resident Evil VII: Biohazard, Ethan Winters ha fatto ritorno su PC e console con il successivo Resident Evil: Village.

Giusto in tempo per Halloween, il survival horror si amplierà con un atteso DLC. Intitolato Le Ombre di Rose, il contenuto aggiuntivo vedrà protagonista la figlia di Ethan Winters, ormai cresciuta. Con quest'ultimo tassello, il mosaico della famiglia Winters sarà completo, con l'arco narrativo che troverà la sua conclusione definitiva. A confermarlo è direttamente Capcom, nella persona di Kento Kinoshita. Intervistato in occasione del Tokyo Game Show 2022 dai colleghi di IGN Japan, il Game Director ha infatti confermato che Le Ombre di Rose terminerà la saga di Ethan Winters.



Qualunque siano i piani di Capcom per un futuro Resident Evil IX, è dunque ormai certo che il gioco ospiterà protagonisti differenti rispetto a Resident Evill VII e Resident Evil: Village. Per il momento, tuttavia, vige ancora il riserbo più assoluto su quello che sarà il prossimo capitolo della celebre serie videoludica. In attesa di annunci in merito, ricordiamo che Le Ombre di Rose sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre 2022. Durante il Tokyo Game Show, è giunto inoltre l'annuncio della pubblicazione del gioco su Nintendo Switch, mentre il nostro Giuseppe Arace ha potuto raccontarvi la sua prova di Resident Evil: Village su PlayStation VR2.