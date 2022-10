Resident Evil Village Le Ombre di Rose recensito: come si chiude la saga dei Winters?

Iniziata con Evil 7 Biohazard e proseguita con Resident Evil Village, la saga della famiglia Winters arriva alla sua conclusione con Le Ombre di Rose, atteso DLC dell'ottavo capitolo della serie Capcom ed incluso all'interno di Resident Evil Village Gold Edition.

La nuova edizione dell'apprezzato survival horror pubblicato originariamente a maggio 2021 offre diversi contenuti aggiuntivi, tra la modalità in terza persona e la rinnovata modalità Mercenari con personaggi giocabili inediti, ma è la storia aggiuntiva incentrata su Rose, figlia di Ethan, che ha sempre rappresentato la portata principale della Gold Edition, alimentando la curiosità dei giocatori di scoprire non solo come si sarebbe evoluta la storia della giovanissima ragazza, ma anche sui contenuti di questa espansione.

Come se la cava il DLC? Nella nostra recensione di Resident Evil Village Le Ombre di Rose, e relativa videorecensione che trovate in cima alla notizia, evidenziamo come il nuovo contenuto risulta piuttosto convincente sul piano prettamente ludico, merito in particolare dei poteri a disposizione della protagonista che offrono un approccio inedito al gameplay originale di Resident Evil Village. Il rovescio della medaglia è tuttavia rappresentato da una narrativa dagli esiti prevedibili e fin troppo incentrata su Rose, facendo venire meno l'idea della "rete di coscienze" su cui si basa l'avventura. Nel complesso, comunque, Le Ombre di Rose si rivela un'esperienza interessante, meritevole di essere vissuta da tutti coloro che hanno amato le vicende dei Winters iniziate con il settimo capitolo.

Per ulteriori approfondimenti, inoltre, non perdetevi neanche la nostra recensione di Resident Evil Village Gold Edition, con un'analisi approfondita a parte sulla terza persona e sui Mercenari.