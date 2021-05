Resident Evil Village: in origine Lady Dimitrescu aveva 'dozzine di figlie'

Resident Evil Village è alle porte: tra pochissimo i giocatori potranno perdersi tra gli orrori del villaggio e del castello della temibile Lady Dimistrescu, confrontandosi con lei e le sue tre figlie. Ma a quanto pare, in origine le ragazze della gigantesca contessa sarebbero dovute essere molte di più.

A rivelare il retroscena è Tomonori Takano, art director dell'attesissimo survival horror di Capcom, che ha rivelato come nei piani iniziali il castello sarebbe dovuto essere stracolmo di streghe indemoniate: "C'è stato un momento in cui non c'era solo un trio di sorelle, ma dozzine e dozzine di sorelle abitanti del castello, tutte pronte a banchettare sul sangue di Ethan. Tuttavia, dopo vari trial & error e sperimentazioni sul ritmo di gioco, abbiamo deciso che la famiglia Dimitrescu sarebbe stata composta solo da Alcina e le sue tre figlie", spiega Takano.

L'art director svela ulteriori dettagli sulla genesi di queste inquietanti antagoniste: "Abbiamo sperimentato diverse varianti durane le fasi iniziali di sviluppo. A un certo punto erano dotate di forbici giganti. Un altro design le vedeva dotate di lingue lunghissime, e un altro ancora equipaggiate con fruste". Inoltre, la famiglia Dimitrescu si nutre solitamente del sangue di maschi umani, motivo per cui attorno al castello è possibile vedere soltanto cadaveri di uomini: Capcom ha optato per questa scelta con l'obiettivo di creare personaggi inquietanti ed affascinanti al tempo stesso.

Nella nostra recensione di Resident Evil Village abbiamo analizzato a fondo il nuovo, intrigante titolo Capcom, elogiandone le diverse qualità. Tra le altre buone notizie, Resident Evil Village supporta il crosso save tra PS4 e PS5.