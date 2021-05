Resident Evil Village: in origine i nemici erano più numerosi e aggressivi

Rispetto ai soliti non morti della serie, alcuni dei nemici presenti in Resident Evil Village sono caratterizzati da un atteggiamento particolarmente aggressivo e da una grande agilità. Se pensate che i Lycan siano creature complesse da affrontare, sappiate che in origine il gioco prevedeva che questi nemici fossero più numerosi e cattivi.

Il canale YouTube ufficiale di Resident Evil ha infatti accolto un "Making of" relativo all'ultimo capitolo nel quale vengono svelati dei retroscena molto interessanti sullo sviluppo. Uno degli argomenti trattati nel filmato è il combattimento, meccanica che nel corso del tempo ha subito profonde modifiche. Stando a quanto dichiarato nel video, Resident Evil Village metteva i giocatori di fronte a orde composte da numerosi nemici che opprimevano il giocatore e lo costringevano a sprecare le pochissime risorse. I test condotti hanno però spinto gli sviluppatori ad apportare delle modifiche, dal momento che un'impostazione di questo tipo non solo non convinceva, ma rendeva il prodotto poco divertente da giocare. Per tale ragione c'è stata una stretta collaborazione tra il tema di sviluppo e i tester, che hanno fornito tutti i feedback necessari a creare un'esperienza spaventosa ma al tempo stesso non frustrante a causa della presenza delle risorse utili per contrastare i pericoli che si muovono per il villaggio.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su trama e finale di Resident Evil Village.