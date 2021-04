Resident Evil Village, orrore o azione? Capcom promette entrambi!

Manca ormai solo una decina di giorni all'attesissimo debutto di Resident Evil: Village, avventura survival horror che porrà i giocatori nei panni di Ethan Winters per la seconda volta.

Ma cosa aspettarsi esattamente dalla nuova opera Capcom? Un viaggio tra le menti che hanno plasmato gli orrori che attendono in Resident Evil: Village firmato dalla redazione USA di Game Informer offre alcune interessanti risposte. Nel discutere del bilanciamento tra componente action e tensione psicologica, il team di sviluppo ha dipinto un quadro che punta a distaccarsi parzialmente da quanto visto in Resident Evil 7: Biohazard, pur conservando ciò che i giocatori hanno amato dell'epopea di Ethan.

Il predecessore di Resident Evil: Village puntava ad un ritorno alle origini del franchise, per un'ambientazione contenuta, claustrofobica, ma profonda. Con l'obiettivo di confezionare un'esperienza horror che potesse conquistare ancora più giocatori, Capcom ha arricchito l'ottava iterazione della saga con un sistema di potenziamento del personaggio, nemici maggiormente dinamici e una rinnovata verticalità nel level design. Elementi che accrescono la componente action, senza per questo - garantisce il team - andare a ridurre la componente horror del gioco.



In merito a quest'ultima, gli autori hanno evidenziato come la ricerca del giusto livello di inquietudine per la produzione abbia richiesto loro grande impegno. La costante vicinanza al progetto e l'enorme quantitativo di tempo dedicatogli dagli sviluppatori rende infatti questi ultimi di fatto "immuni" all'elemento orrorifico presente nel gioco. Il rischio che ne deriva è quello di dar vita ad una esperienza fin troppo spaventosa: di conseguenza, per identificare il giusto equilibrio, sono stati coinvolti nei test membri dello staff Capcom dediti ad altri progetti! I momenti horror e scioccanti amati dal pubblico di Resident Evil 7 - promette il team - ritorneranno dunque ancora più in forma anche nel suo sequel.



Per testare con mano le promesse degli sviluppatori, ricordiamo che sarà possibile dedicarsi alla Demo di Resident Evil: Village per una settimana intera.