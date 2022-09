Resident Evil Village: l'orrore del DLC con Rose nella nostra prova dal TGS 2022

Non solo Resident Evil Village VR, al Tokyo Game Show abbiamo potuto provare anche il nuovo DLC in terza persona del gioco Capcom: Shadows of Rose. Eccovi le nostre impressioni su questa espansione con protagonista Rose, la figlia di Ethan Winters.

Il primo (e unico) grande contenuto aggiuntivo di RE Village promette di espanderne la storia con un nuovo capitolo interamente focalizzato sulla figura di Rose Winters. Nei panni della figlia di Ethan, il nostro compito sarà quello di salvarla dalle spaventose creature che infestano un mondo immaginario generato dalle memorie del Megamicete.

La prova offertaci da Capcom nella cornice dell'ultima kermesse videoludica giapponese ci ha restituito l'immagine di un progetto che sembra possedere un carisma più concettuale e artistico che prettamente ludico, un approccio che lascia ben sperare per l'originalità e la varietà di esperienze da vivere con Rose in questa nuova avventura paranormale.

Volete saperne di più su questa espansione? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro ultimo speciale sull'orrore in terza persona di RE Village Shadows of Rose, con Giuseppe Arace che ci riporta idealmente tra gli angusti corridoi del Castello Dimitrescu per addentrarsi nel Regno della Coscienza di Rose e offrirci un assaggio dell'esperienza a tinte oscure che ci attende dal 28 ottobre su PC e console, anche su Nintendo Switch grazie all'apposita versione Cloud sviluppata da Capcom.