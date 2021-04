Resident Evil Village: orrore, karaoke e ritmi J-POP nel nuovo trailer Capcom!

Dopo aver potuto osservare in azione 30 minuti di gameplay di Resident Evil: Village su PS5, la community in attesa del nuovo survival horror può dedicarsi alla visione di un nuovo trailer dedicato.

Direttamente dai creativi archivi di casa Capcom, giunge infatti un nuovo video giapponese volto a promuovere Resident Evil: Village. I toni e le atmosfere proposte dal filmato, tuttavia, sono piuttosto differenti da quanto ci si potrebbe aspettare. Coinvolgendo l'artista e cantante nipponico Yoshi Ikuzo, la compagnia videoludica ha infatti realizzato una sorta di trailer parodia del proprio survival horror. I lupi mannari, le vampire e le streghe che popoleranno il mondo di gioco si alternano così ad una peculiare performance canora che rievoca le sonorità del pop giapponese degli Anni Ottanta, il tutto corredato dall'immancabile supporto al karoke.



Il brano scelto per l'occasione è "I'm Going to Tokyo", tra i più celebri della discografia di Yoshi Ikuzo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo trailer giapponese di Resident Evil: Village fonde hororr e humor nipponico, per un risultato sicuramente straniante. I più curiosi possono potranno peraltro apprezzare anche un ulteriore filmato, disponibile in calce, che propone i dietro le quinte della registrazione. Siete pronti a lasciarvi terrorizzare da Lady Dimitrescu in Resident Evil: Village?