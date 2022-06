Resident Evil Village: l'orrore prosegue in terza persona con il DLC

L'orrore di Resident Evil Village si espande! Ecco tutto quello che sappiamo sulla Gold Edition del gioco, che comprende una modalità in terza persona, nuovi personaggi per Mercenari e il DLC con protagonista Rose Winters, figlia di Ethan.

Legata all'offerta contenutistica della Gold Edition di RE Village, Shadows of Rose ci farà vestire i panni della figlia di Ethan per affrontare l'ennesima minaccia proveniente dal Castello Dimitrescu. Come sottolineato dagli sviluppatori giapponesi nel reveal di RE Village Shadows of Rose durante il Capcom Showcase, il DLC darà modo agli appassionati di utilizzare la telecamera in terza persona, una scelta che si estenderà anche alla versione base del kolossal horror.

Il ricco pacchetto confezionato da Capcom comprenderà anche The Mercenaries Additional Orders, una modalità inedita con sfide di stampo arcade da completare impersonando, tra gli altri, Chris Redfield, Karl Heisenberg e la stessa Alcina Dimitrescu.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video in apertura d'articolo, ma prima vi invitiamo ad approfondire ulteriormente i temi trattati leggendo il nostro speciale su Resident Evil Village e l'orrore del DLC Shadows of Rose, con tanti spunti di riflessione offertici da Giuseppe Carrabba nell'attesa che si faccia il 28 ottobre e immergerci, finalmente, nella nuova esperienza a tinte oscure di Capcom.