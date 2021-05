Resident Evil Village: l'orrore ritorna nello spaventoso trailer di lancio

Manca pochissimo al debutto di Resident Evil Village e per l'occasione Capcom ha pubblicato il trailer di lancio del gioco, in arrivo il 7 maggio su PC Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Siete pronti per una nuova dose di terrore?

Il trailer si focalizza sulle ambientazioni del castello e del villaggio e ci permette di dare uno sguardo alle location e ad alcuni dei personaggi e dei villain che incontreremo durante l'avventura, ma non vogliamo andare oltre per non rovinarvi troppo la sorpresa, vi lasciamo dunque alla visione del video che trovate in apertura della notizia.

Il preload di Resident Evil Village è disponibile su tutte le piattaforme in attesa che il gioco venga sbloccato per tutti allo scoccare della mezzanotte di venerdì 7 maggio. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil Village a cura del nostro Francesco Fossetti: "Resident Evil Village è una bestia strana, bifronte: da una parte si intreccia direttamente con il settimo capitolo, quell'episodio che aveva trovato un equilibrio quasi perfetto fra modernità e tradizione; dall'altra si pone l'obiettivo di risultare l'erede spirituale del quarto Resident Evil, a livello di atmosfere e di ritmi. Ne esce un videogame più focalizzato sull'azione, che mette in secondo piano (ma non elimina del tutto) esplorazione, enigmi e dinamiche survival."