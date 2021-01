Resident Evil Village senza pace, ancora leak: Capcom interviene, attenzione agli spoiler

Nel corso del novembre 2020, Capcom è stata vittima di un massiccio attacco ransomware, con il quale un gruppo hacker ha sottratto al colosso videoludico una vasta quantità di informazioni riservate.

La compagnia nipponica ha rifiutato di assecondare le richieste che hanno fatto seguito al furto di dati: al contrario, ha invece provveduto a coinvolgere le forze dell'ordine giapponesi. Purtroppo, nonostante gli sforzi non è stato possibile arginare completamente il flusso di leak derivanti dall'azione criminale, che ha inondato la rete di anticipazioni legate a titoli a marchio Capcom e possibili progetti ancora non annunciati della compagnia.

Tra i giochi più attesti di questa prima metà del 2021, nemmeno Resident Evil: Village si è rivelato immune. Di recente, in particolare, hanno trovato diffusione alcuni gameplay leak del survival horror, che includono dettagli sulla figura di Lady Dimitrescu. Capcom ha adottato la linea dura, provvedendo a combatterne la diffusione tramite reclami sul copyright. L'azione ha tamponato gli effetti delle pubblicazioni, ma non ha ovviamente potuto arrestare completamente il diffondersi di spoiler. Vi invitiamo dunque a prestare particolare attenzione, per evitare di imbattersi in sgradite anticipazioni sul titolo.



Per tamponare l'attesa che separa dal mese di maggio, i giocatori possono dedicarsi al completamento della Demo di Resident Evil: Village, disponibile su PlayStation 5.