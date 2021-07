Resident Evil Village: nuova patch, Denuvo e prestazioni, l'analisi di Digital Foundry

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'ultima patch per la versione PC di Resident Evil Village che dovrebbe risolvere i problemi di stabilità causati dalla tecnologia antipirateria Denuvo, non poteva mancare una nuova analisi di Digital Foundry.

Dopo ben settantaquattro giorni dall'uscita di Resident Evil Village, Capcom ha pubblicato una patch che dovrebbe risolvere i problemi di prestazioni legati al software DRM della versione PC. Come si legge nella nota ufficiale infatti: "Sono state apportate modifiche per ottimizzare la tecnologia antipirateria". La versione originale del gioco soffriva di bruschi cali di framerate in alcuni scontri che in certi specifici casi arrivavano anche al freeze di qualche secondo. I tecnici di Digital Foundry hanno quindi confrontato la prima versione di RE Village con quella crackata (dal collettivo Empress) e con la versione patchata: ora il celebre survivor horror sembra non soffrire più di alcun problema e l'ultima versione del gioco è equiparabile a quella piratata (fattore che conferma la complicità dei sistemi Denuvo).

I ragazzi britannici hanno poi messo alla prova le prestazione dell'AMD FidelityFX Super Resolution: il nuovo algoritmo della casa californiana risulta essere un'ottima alternativa alla modalità interlacciata originale ed in particolare risolve i piccoli difetti che possono apparire sui capelli, alcuni artefatti e aliasing speculare.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Resident Evil Village sulle pagine di Everyeye.