Resident Evil Village su PC: è già disponibile la mod che introduce il FOV slider

Sono trascorsi solo pochi giorni dal debutto della versione PC di Resident Evil Village, ma sembra che la community sia particolarmente attiva sull'ultimo capitolo della serie horror Capcom. Nel giro di pochissimo tempo, infatti, è già stata creata una mod che implementa una feature assente nel titolo: il FOV slider.

Se non apprezzate l'impostazione predefinita, magari perché vi provoca motion sickness, potete installare la mod che prende il nome di "Lazy FOV and Vignette Fix" sviluppata da Maceyaface. L'installazione della mod in questione non aggiunge una voce extra al menu delle opzioni grafiche, ma permette tramite un eseguibile esterno di modificare il valore dedicato al campo visivo e di apportare dei cambiamenti. La medesima mod consente anche di disabilitare l'effetto vignetta, così da permettere un'ulteriore personalizzazione del comparto grafico del gioco.

Vi ricordiamo che non esistono solo mod "serie" come questa, che può essere scaricata gratuitamente tramite NexusMods, ma circolano già numerose mod divertenti che alterano l'aspetto dei personaggi e non possono che strappare una risata. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata all'elenco delle migliori mod di Resident Evil Village.

Sapevate che è in sviluppo la mod in terza persona per Resident Evil Village?