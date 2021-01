Resident Evil Village sarà un piccolo open world? Tra rumor e teorie, ne parliamo in video

In arrivo nel mese di maggio, Resident Evil: Village è già attesissimo, con milioni di appassionati della saga survival horror che guardano con interesse al successore dell'apprezzato Resident Evil 7: Biohazard.

Nel corso di una recente diretta streaming dedicata al gioco, Capcom ha svelato molteplici dettagli legati alla produzione, tra i quali la data di uscita definitiva. Confermato il supporto a old gen e next gen, Resident Evil: Village arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il prossimo 7 maggio 2021. Accanto alle informazioni ufficiali, tuttavia, gli ultimi giorni hanno visto farsi strada anche diverse indiscrezioni legate alle possibili caratteristiche del gioco.



Tra queste ultime, ha catalizzato particolare attenzione la possibilità che Resident Evil: Village possa avere una struttura semi open world, per un'esperienza in grado di porre una certa enfasi anche sulla componente esplorativa. Per cercare di fare la luce su tale eventualità, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che potete visionare direttamente in calce a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi invitiamo ancora una volta a prestare particolare attenzione nelle vostre esplorazioni della rete, poiché nuovi gameplay leak di Resident Evil: Village hanno trovato diffusione di recente.