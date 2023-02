Resident Evil Village su PlayStation VR2 fa davvero così paura? Ecco la nostra prova

Dopo aver ammirato Horizon Call of the Mountain in due ore di gameplay, torniamo a indossare il 'caschetto delle meraviglie' di PlayStation VR2 per immergerci nelle atmosfere horror di Resident Evil Village su PS5.

Una volta conclusi i passaggi per la configurazione di PlayStation VR2, il buon Gabriele Laurino ha raccolto la sfida lanciata da Capcom e reindossato i panni di Ethan Winters per abbracciare le atmosfere da brivido della versione in Realtà Virtuale di RE8.

L'esperienza di gioco offerta in VR dall'esplorazione del Castello Dimitrescu e delle ambientazioni limitrofe mette in luce tutte le potenzialità grafiche e ludiche del nuovo visore di Sony appena lanciato sul mercato.

Con l'ausilio dei controller Sense di PlayStation VR2, il nuovo gioiello tecnologico dell'azienda giapponese consente a ogni appassionato di sperimentare un gameplay che fa dell'immediatezza e della responsività le sue armi più affilate. La visuale in soggettiva dettata dall'utilizzo di PS VR2 contribuisce inoltre ad accentuare il terrore vissuto dagli utenti affrontando gli abomini che infestano la mappa, e questo per tacere della grande interattività garantita dal ricco ventaglio di funzionalità motion sensing dei nuovi controller di Sony.

