Resident Evil Village su PS5 e Xbox Series X/S: previste diverse modalità grafiche

Con la crescente attesa della community per lo Showcase del 16 aprile di Resident Evil, il direttore di RE Village Morimasa Sato ha offerto ai giornalisti di OPM degli importanti chiarimenti sulle modalità grafiche delle versioni console dell'atteso kolossal horror di Capcom.

Ai giornalisti di Official PlayStation Magazine, il rappresentante del team di sviluppo di RE Village ha ribadito la volontà di Capcom di sfruttare appieno l'hardware di PS5 (e quindi anche di Xbox Series X/S), garantendo al contempo la massima libertà di scelta agli utenti in tema di opzioni grafiche.

A detta di Sato, infatti, in Resident Evil Village "ci saranno diverse impostazioni grafiche che consentiranno a ciascun giocatore di ottimizzare e tarare l'esperienza visiva in base alle proprie necessità. Con RE Village stiamo sfruttando la potenza di PS5 per creare un'esperienza realistica ambientata in questo terrificante villaggio. Ci sono molte scene esterne nel gioco e, in passato, per noi sarebbe stato difficile ricreare tali ambientazioni con la qualità e le prestazioni desiderate dai nostri sviluppatori. Con PS5 però questo lavoro è stato un gioco da ragazzi. Per questo, credo di esprimere un giudizio condiviso da tutti gli sviluppatori di RE Village nel dire che adesso, con l'hardware delle console nextgen, le nostre possibilità creative ed espressive sono state ampliate".

Già in passato, d'altronde, gli esponenti di Capcom si sono spesi per confermare il supporto a Ray Tracing e 4K in RE Village su PS5 e Xbox Series X/S. Il viaggio nell'incubo digitale della dimora di Lady Dimitrescu è previsto per il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più sul tenore grafico dell'esperienza da vivere su console last gen, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra ultima analisi del gameplay di Resident Evil Village su PS4 PRO.