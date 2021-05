Resident Evil Village: poteva mai mancare il demake fan made per PS1?

L'artefice del demake di Death Stranding su PS1, il creatore di contenuti Hoolopee, cavalca l'eco mediatica per il lancio di Resident Evil Village confezionando un nuovo, immancabile demake fan made.

Anche stavolta, lo scopo di questo esperimento è lo stesso dei progetti portati avanti nei mesi scorsi dallo youtuber, ossia quello di stravolgere il comparto grafico del gioco più chiacchierato momento immaginandone una versione per console anni '90 come, appunto, la prima PlayStation.

Il risultato ottenuto da Hoolopee è a dir poco encomiabile, specie in funzione degli sforzi compiuti dallo youtuber nel ricreare, con le limitazioni dei sistemi 32-bit dell'epoca, le ambientazioni di RE Village e le scene più rappresentative della sua esperienza di gameplay, come l'animazione di Ethan in procinto di essere trafitto dagli artigli malefici di Lady Dimitrescu.

Come proposto in passato nel video di Death Stranding e del demake Nintendo 64 di Halo Infinite, il creatore di contenuti ha utilizzato dei modelli poligonali personalizzati e reinscenato con grafica da PlayStation 1 gli eventi dei filmati promozionali del kolossal horror di Capcom. Cosa ne pensate di questo nuovo progetto amatoriale? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo a questo nostro approfondimento sui migliori easter egg di Resident Evil Village.