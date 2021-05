Resident Evil Village: preload disponibile, al via oggi anche su PS4 e PS5

Resident Evil Village sta arrivando ed è ora possibile procedere al preload su (quasi) tutte le piattaforme in vista del lancio fissato per il 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Il preload del gioco è già disponibile sulle console della famiglia Xbox e da oggi (mercoledì 5 maggio) anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, non è stata fornita una data per Steam ma certamente il pre-caricamento verrà reso possibile tra la giornata odierna e giovedì 6 maggio. Il file pesa circa 30 GB al netto di eventuali day one patch e ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere pubblicati prima del lancio e dunque inclusi nel download finale.

La demo di Resident Evil Village è disponibile per il download, potete giocare per un totale di 60 minuti esplorando le zone del castello e del villaggio fino alle 02:00 (ora italiana) del 10 maggio, la versione di prova è scaricabile da PlayStation Store, Xbox Store, Steam e può essere giocata in streaming su Google Stadia.

A partire da oggi il canale Twitch di Everyeye.it ospiterà una serie di appuntamenti live a tema Resident Evil che andranno vanti per tutta la settimana, da segnalare in particolare la notte horror in programma questa sera e la diretta dedicata a RE Village venerdì sera in prima serata.