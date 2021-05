Resident Evil Village premiato da Famitsu con un punteggio stellare

L'accoglienza di critica e pubblico riservata a Resident Evil Village è stata nel complesso molto calorosa: numerose testate hanno elogiato l'ultimo capitolo della storica serie Capcom, e anche diversi fan sono rimasti convinti dalla bontà della nuova disavventura di Ethan Winters. Al coro si aggiunge adesso un'altra voce.

Nel numero 1694 di Famitsu, uscito questa settimana, l'ottavo Resident Evil si porta a casa un brillante 38/40, un risultato vicinissimo al noto "perfect score" della rivista giapponese. La somma arriva da due 10 e due 9 assegnati dai quattro redattori del giornale, che hanno così dimostrato tutto il loro enorme apprezzamento verso il titolo Capcom. Il voto è inoltre di due punti maggiore rispetto a quello ottenuto da Resident Evil 7: Biohazard, che all'epoca della sua uscita nel gennaio 2017 arrivò "solo" a 36/40. La stessa valutazione è stata di recente assegnata anche a un'altra produzione della casa di Osaka: Monster Hunter Rise ha conquistato Famitsu anch'esso con un 38/40, confermando quindi l'ottimo stato di forma che sta attraversando Capcom.

Di seguito, ecco anche le altre recensioni dal numero 1694:

New Pokémon Snap - 34/40 (8/9/8/9)

- 34/40 (8/9/8/9) Tantei Bokumetsu - 31/40 (8/8/8/7)

- 31/40 (8/8/8/7) World's End Club - 31/40 (8/8/7/8)

Non tutti comunque sono rimasti impressionati dal nuovo survival horror: EDGE non è stata entusiasta di Resident Evil Village e si è limitata ad assegnarli un 6 risicato nell'ultimo numero, premiando al contrario produzioni come Returnal (8) e New Pokémon Snap (8).