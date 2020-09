Resident Evil Village, presto novità: diretta streaming al Tokyo Game Show

Ormai entrata in pieno clima autunnale, la community videoludica si prepara ad un nuovo grande evento, che sembra preannunciarsi portatore di grandi novità: l'edizione 2020 del Tokyo game Show.

Mentre Koei Tecmo conferma che la vetrina nipponica sarà l'occasione per vedere in azione il primo gameplay di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, Capcom non è da meno e rilancia con un interessante programma, che farà felici i fan della serie di Resident Evil. Nel comunicare il programma dettagliato dell'evento, il colosso videoludico rende infatti nota la presenza di Resident Evil Village allo show. Il gioco, in particolare, sarà tra i protagonisti di una diretta streaming battezzata "Capcom Special Program".

In particolare, l'appuntamento è fissato per la giornata di venerdì 25 settembre, alle ore 22:00 del fuso orario nipponico, corrispondenti alle ore 15:00 italiane. Non è chiaro quali saranno i contenuti della trasmissione né quale sarà la sua durata. Nel descriverla, Capcom afferma: "Sono in programma reveal e aggiornamenti per i giochi più recenti con titoli quali Resident Evil Village e altri!". Insomma, la dicitura è un po' generica, ma se non altro conferma che l'ottavo capitolo della saga survival horror sarà tra i presenti: cosa vi aspettate?



Di recente, il team di sviluppo ha discusso dell'implementazione dell'audio 3D sulla versione PS5 di RE Village.