Resident Evil Village, problemi col framerate su PS5? Parla Dusk Golem

Mentre il pubblico attende di poter dare un nuovo sguardo alla produzione firmata da Capcom, attorno a Resident Evil Village continuano ad affollarsi rumor e indiscrezioni.

Ad aver trovato ora diffusione sono in particolar modo considerazioni legate alle performance console dell'ottavo capitolo della saga survival horror. A riferire in merito è l'ormai noto insider Dusk Golem, che ha più volte correttamente anticipato informazioni legate all'universo di Resident Evil. Dalle pagine di ResetEra, l'utente discute di presunte difficoltà che il team di sviluppo starebbe incontrando su PlayStation 5.

Citando proprie fonti, Dusk Golem riporta che "A quanto pare, il gioco gira perfettamente su Xbox Series X, stanno avendo alcuni problemi ad avere un framerate stabile su PS5". Su questo fronte, prosegue, quanto mostrato nel trailer di RE Village presentato all'evento Sony di giugno rispecchierebbe lo stato dei lavori di qualche mese fa. Il gioco avrebbe problemi non solo ad una risoluzione a 4K, ma anche a 1080p, con la build coinvolta che avrebbe avuto problemi esclusivamente su PlayStation 5. Tuttavia, chiude Dusk Golem: "So che Capcom ha molti talenti, che l'engine è molto personalizzabile, quindi probabilmente andrà perfettamente al lancio, ma si tratta di uno strano elemento di rilievo".



Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di rumor non confermati, che potrebbero dunque rivelarsi errati in tutto o in parte.