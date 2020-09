Resident Evil Village promette audio 'spaziale' su PS5: elemento next-gen chiave per Sony

Mentre gli autori di SIE Japan Studio promettono tempi di caricamento rapidi per Demon's Souls su PS5, gli autori di Resident Evil Village accrescono le aspettative sul comparto audio della prossimo generazione Sony.

Nel discutere del motore Tempest 3D AudioTech, il team di sviluppo non ha infatti esitato a definire l'audio come "una caratteristica fondamentale per potenziare l’esperienza di gioco next-gen di PS5". In un breve intervento apparso sulla pagine del PlayStation Blog, Jun Takeuchi, Produttore Esecutivo del prossimo Resident Evil, ha espresso grande entusiasmo per la feature. "Sembra quasi che la tecnologia 3D AudioTech sia stata progettata appositamente per i giochi horror. - ha sottolineato, evidenziando inoltre l'accessibilità della tecnologia - In passato, per ottenere un audio altrettanto spaziale, i giocatori dovevano investire molto tempo e denaro. Adesso, basta indossare un paio di cuffie per vivere un’esperienza audio 3D completa".



Insomma, le software house non sembrano temere di accrescere le aspettative del pubblico per quanto riguarda le performance del nuovo sistema audio next-gen. Contestualmente al team Capcom, infatti, anche Guerrilla Games ha espresso un marcato apprezzamento per l'audio 3D, evocando la possibilità di dipingere veri e propri 'panorami sonori' su PlayStation 5. Aspettando di poter ascoltare la console in azione, si continuano ad attendere notizie ufficiali su data e prezzo di lancio di PS5.