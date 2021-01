Resident Evil Village: protagonisti multipli e aree semi-open world? Trapela un nuovo leak

Dopo aver mandato in trepidante attesa i fan con il recente showcase tenuto da Capcom, Resident Evil Village è nuovamente vittima di un leak piuttosto ricco di informazioni, fatto trapelare online dal solito Dusk Golem.

Stando alle informazioni emerse, Resident Evil Village presenterà ben tre protagonisti principali attraverso i quali si svolgerà l'arco narrativo del survival horror. Il primo di questi, lo sappiamo bene, è Ethan Winters, ma Dusk Golem far riferimento anche a Chris Redfield, volto noto della serie già apparso nei trailer, e ad una misteriosa "Lei". Si potrebbe pensare che quest'ultimo riferimento sia indirizzato a Lady Dimitrescu che abbiamo ammirato nei più recenti trailer, ma il riserbo del leaker lascerebbe presagire la presenza di un personaggio ancora completamente sconosciuto.

In aggiunta, l'insider ha suggerito la presenza di zone semi-open world all'interno della mappa di Resident Evil Village. A quanto pare il level design potrebbe basarsi su una struttura in stile metroidvania, con le vare aree espolorabili concatenate fra loro. L'horror game - ha poi concluso - ci esorterà a riesplorare più volte la mappa in cerca di segreti, specialmente se nei paraggi troveremo parcheggiato il carro del mercante The Duke.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele la notizia, dal momento che nulla di quanto trapelato è stato ufficialmente confermato da Capcom. Ricordiamo che Resident Evil Village uscirà su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 7 maggio di quest'anno. Avete già provato la demo esclusiva per PlayStation 5?