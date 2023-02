Resident Evil Village su PS VR2:il lato horror della Realtà Virtuale in 40 minuti di video

Approfittando del lancio dell'update gratis di Resident Evil Village su PlayStation VR2, lo youtuber ElAnalistaDeBits è andato a caccia di mostri mostrandoci in video i primi 40 minuti della nuova versione dell'avventura a tinte oscure di Capcom.

L'aggiornamento gratuito di RE Village immerge gli emuli di Ethan Winters nelle atmosfere da brivido dell'avventura horror di Capcom offrendo loro un'esperienza in soggettiva resa ancora più terrorizzante dalle potenzialità grafiche e dalle funzionalità del nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony.

Nel video confezionato dall'ormai celebre youtuber, inoltre, possiamo familiarizzare con il sistema di mira basato sui controller Sense di PS VR2 e apprezzare il lavoro portato avanti dagli sviluppatori giapponesi per elevare il gameplay di RE Village, sia nella campagna principale che attraverso l'introduzione delle modalità Tutorial VR e Poligono di Tiro. E questo, per tacere degli interventi compiuti sul comparto grafico per dare modo ai fan della serie di vivere un'avventura a tinte oscure che promette di essere indimenticabile.

L'update gratis di Resident Evil Village per i possessori di PS VR2 è disponibile da oggi, 22 febbraio, su PlayStation 5. Nel caso ve la foste persa, su queste pagine potete leggere la nostra recensione di PlayStation VR2.