Resident Evil Village su PS5: 4K, Ray Tracing e Audio 3D!

Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio su Resident Evil 8, Capcom si è esposta e, dalle pagine del sito PlayStation, ha confermato che l'attesissimo RE Village supporterà su PS5 diverse funzioni come il Ray Tracing, l'Audio 3D e il feedback aptico del controller DualSense, il tutto alla risoluzione 4K.

Con l'ultimo aggiornamento alla scheda di Resident Evil Village sul portale di PlayStation.com, Capcom ha infatti chiarito molti dei punti toccati in questi mesi da chi si è cimentato nei leak. Uno di questo punti riguarderà l'implementazione dell'illuminazione in tempo reale basata sul Ray Tracing.

Grazie a questa tecnica, la dimensione horror del nuovo capitolo di Resident Evil promette di offrire un'esperienza ancora più immersiva e realistica, due fattori che trarranno giovamento anche dai tempi di caricamento quasi nulli garantiti dall'SSD di PS5.

In quest'ottica rientrano poi gli sforzi profusi dagli sviluppatori giapponesi per integrare il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense: le funzioni del controller nextgen di Sony forniranno agli autori di RE Village gli strumenti per simulare ingame l'effeto dei colpi sparati o la sensazione del peso delle armi impugnate, siano esse da fuoco o bianche. Non mancherà nemmeno il supporto al Tempest 3D Audio di PS5, con una colonna sonora d'impatto e un ecosistema audio avvolgente.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un approfondimento su combat system e ambientazioni di Resident Evil Village, con tanti spunti di riflessione che ci aiutano a ingannare l'attesa per l'uscita di questo kolossal horror nel 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.