Resident Evil Village su PS5: l'analisi della demo evidenzia qualche calo di framerate

A pochissime ore dalla pubblicazione di Maiden, la demo esclusiva per PlayStation 5 di Resident Evil Village, sui social sono già arrivate le prime analisi tecniche che ne evidenziano pregi e difetti.

Sebbene questa versione di prova non sia rappresentativa dell'esperienza finale sia per via dello stato dei lavori sia che per il tipo di gameplay offerto (come nella demo di Resident Evil 7, anche in questo caso le azioni che la protagonista può eseguire sono limitate), è possibile già approfondire grazie alla demo alcune caratteristiche tecniche del gioco come risoluzione e framerate. Stando ai test effettuati dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, Maiden fa un ottimo lavoro dal punto di vista della risoluzione, dal momento che il gioco gira a 4K nativi. I problemi sorgono però con il framerate, che resta fisso a 60fps ad eccezione di fastidiosi cali a 50 quando un nemico fa la propria comparsa: in questo caso, però, pare si tratti di un probabile bug che gli sviluppatori hanno tutto il tempo di risolvere da qui all'uscita. Un'altra piccola critica mossa dallo YouTuber alla demo riguarda le texture, la cui risoluzione sembra essere stata abbassata rispetto a quanto visto nei trailer mostrati in precedenza. Insomma, questo primo contatto con il gioco evidenzia come il nuovo capitolo della serie Capcom goda di un comparto tecnico notevole ad eccezione di qualche piccolo problemino la cui risoluzione non sembra essere così complessa.

Vi ricordiamo che il RE Village arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 7 maggio 2021 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Chi acquisterà il gioco su Xbox One o PS4 potrà inoltre effettuare l'upgrade gratuito alla versione next-gen.

Avete già visto il video con tutti i nuovi dettagli su storia e gameplay di Resident Evil Village?