Resident Evil Village su PS5: guida ai controlli della demo Maiden

Al termine dello showcase dell'altra sera dedicato interamente a Resident Evil Village, Capcom ha pubblicato un'esclusiva demo per gli utenti PlayStation 5 intitolata Maiden e scaricabile gratuitamente tramite il PlayStation Store.

Sebbene non si tratti di una classica demo ma di una sorta di viaggio virtuale attraverso alcune delle ambientazioni del nuovo capitolo del survival horror, il giocatore ha comunque il pieno controllo della protagonista e può spostarsi liberamente in giro per le ambientazioni messe a disposizione dalla versione dimostrativa.

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi della demo Maiden di Resident Evil Village, giocabile esclusivamente con un DualSense:

Movimento della protagonista: stick analogico sinistro

Gestione della telecamera: stick analogico destro

Esamina oggetti (inventario): Triangolo

Seleziona/Esamina/Raccogli oggetti: X

Indietro/Annulla: Cerchio

Corri: L3

Accovacciati/Alzati: R3

Voltati rapidamente: movimento dello stick analogico sinistro all'indietro + Cerchio

Pausa: Options

Nel caso in cui dobbiate assolutamente interrompere il gioco per qualche minuto e non vi è possibile entrare nel menu di pausa con la semplice pressione del tasto Options, vi invitiamo a premere il tasto PlayStation al centro del DualSense, così che al ritorno in gioco possiate automaticamente attivare il menu di pausa. In ogni caso, sappiate che non vi è alcun pericolo nel lasciare il personaggio fermo in una delle poche ambientazioni disponibili nella demo, almeno nelle prime fasi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come scaricare gratuitamente la demo Maiden di Resident Evil Village su PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, gli sviluppatori hanno confermato che nel corso dei prossimi mesi arriverà anche una seconda demo di Resident Evil Village, la quale verrà pubblicata su tutte le piattaforme e proporrà un tipo di esperienza più simile alla versione finale del gioco.