Resident Evil Village su PS5, parla Capcom: 'una vera esperienza survival horror next gen'

Dopo essere stato protagonista di una fitta rete di rumor e voci di corridoio, l'ottavo capitolo della serie di casa Capcom si è infine palesato al pubblico durante l'evento dedicato a PlayStation 5.

Per l'occasione, è stato infatti trasmesso il reveal trailer di Resident Evil Village, titolo ufficiale di Resident Evil 8. In seguito all'annuncio, i vertici di casa Capcom hanno offerto qualche dettaglio aggiuntivo su quelle che saranno le caratteristiche del titolo. Si conferma innanzitutto l'utilizzo del RE Engine per plasmare l'universo di Resident Evil Village, che, promette il team, sarà "una vera esperienza survival horror di prossima generazione", in grado di mettere in scena un'ambientazione e personaggi iperrealistici.

Temporalmente, gli eventi si collocano in un periodo successivo alla conclusione di Resident Evil 7: per coloro che non lo hanno giocato, segnaliamo dunque che seguono dunque spoiler sul titolo. In Resident Evil Village ritroveremo Ethan Winters, questa volta felicemente ricongiunto alla moglie Mia e pronto a lasciarsi alle spalle gli incubi vissuti durante la ricerca della donna. Ben presto, tuttavia, una nuova serie di eventi travolgerà l'esistenza del protagonista. La comparsa di Chris Redfield condurrà, per ragioni ancora ignote, Ethan in un misterioso villaggio immerso nella neve. Quest'ultimo, afferma Capcom, andrà a rappresentare una sorta di vero e proprio personaggio.



Rispetto a Resident Evil 7, Resident Evil Village avrà un focus maggiore su combattimento ed esplorazione; confermata inoltre la visuale in prima persona. Il titolo, è atteso sulla nuova console Sony nel corso del 2021: durante l'evento è stato inoltre finalmente svelato il design ufficiale di PS5.