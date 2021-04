Resident Evil Village su PS5, PlayStation 4 e PS4 Pro: framerate e risoluzione

Lo scorso weekend i giocatori di casa PlayStation hanno avuto un assaggio dell'orrore di Resident Evil Village grazie ad una demo a tempo limitato, che ha concesso loro una terrificante passeggiata nel villaggio. Un'occasione davvero ghiotta per Digital Foundry, che ha subito messo alla prova il comparto tecnico mosso dal RE Engine.

Su PlayStation 5 la demo di Resident Evil Village offre un output in 4K, ma ci sono chiare evidenze di una ricostruzione dell'immagine con il checkerboard rendering a partire da una risoluzione inferiore. Il framerate, dal canto suo, senza Ray-Tracing rimane sempre ancorato a 60fps. Con il Ray-Tracing attivo si registrano dei cali fino a 52-53fps, con un framerate mediamente più alto dei 45fps dichiarati da Capcom per questa specifica modalità. Secondo la redazione inglese, il gioco non vale la candela: l'implementazione del Ray-Tracing tradisce la sua natura cross-generazionale con riflessi a bassa risoluzione, ai quali s'aggiungono solo degli effetti di fumo aggiuntivi nella scena del fuoco, nulla che possa giustificare il calo di performance, seppur minimo.

Su PlayStation 4 Pro non c'è traccia del Ray-Tracing, ma è possibile scegliere tra due modalità: in Performance Mode la demo gira in 1080p a 60fps fissi, mentre con la Quality Mode la risoluzione si spinge fino al 4K in Checkerboard Rendering con un framerate ballerino tra i 30 e i 40fps. Su PlayStation 4, invece, viene offerta una risoluzione di 900p con un framerate altalenante tra i 40 e i 60fps. In entrambi i casi, Digital Foundry avrebbe preferito un lock a 30fps.

Potete farvi un'idea più precisa guardando il filmato in apertura di notizia. Resident Evil Village verrà lanciato il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Il 25 aprile ai giocatori PlayStation verrà offerta l'opportunità di esplorare il Castello, mentre dal 2 maggio sarà disponibile la demo completa di Resident Evil Village su tutte le piattaforme.