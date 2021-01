Resident Evil Village per PS5: preordini aperti su Amazon.it

Amazon.it ha aperto i preordini di Resident Evil Village, al momento disponibile sul noto sito di eCommerce in versione fisica solamente per PlayStation 5, le altre edizioni arriveranno presumibilmente nelle prossime settimane.

Vivi il genere survival horror come mai prima d'ora con Resident Evil Village. La moderna tecnologia per console, abbinata alla re Engine di Capcom, offre un'esperienza viscerale che combina un'azione mozzafiato con un gameplay survival horror esclusivo.

Su Amazon.it è disponibile per il momento solo la Standard Edition di Resident Evil Village per PS5 a 69.99 euro, il gioco verrà venduto anche in versione Digital Deluxe Edition (solo digitale) e Collector's Edition. I bonus preorder prevedono il ciondolo per arma Mr. Raccoon; il kit di sopravvivenza e in esclusiva PlayStation la mini colonna sonora digitale.

Resident Evil Village è atteso per il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, tutti coloro che acquisteranno il gioco su console old-gen riceveranno gratis l'upgrade alle versioni PS5 e Xbox Series X/S, senza costi aggiuntivi. Da segnalare anche la disponibilità della demo Resident Evil Village Maiden per PlayStation 5, in primavera Capcom pubblicherà una seconda versione di prova su tutte le piattaforme, diversa rispetto all Visual Demo per la console Sony.