Resident Evil Village su PS5: Ray Tracing, feedback aptico, 4K e non solo

Dopo la pubblicazione di nuovi dettagli su storia e ambientazione di Resident Evil Village da parte di Famitsu, emergono ora interessanti informazioni su quelle che saranno le caratteristiche del gioco su PlayStation 5.

Sul sito ufficiale di PlayStation ha infatti fatto la sua comparsa la pagina dedicata al titolo Capcom. Quest'ultima, piuttosto ricca di dettagli, conferma che Resident Evil Village offrirà una risoluzione a 4K, alla quale si aggiungerà l'implementazione di un sistema di illuminazione basato sul Ray Tracing. L'SSD parte dell'hardware di PS5 consentirà inoltre tempi di caricamento "quasi nulli" per il survival horror.

Il team di sviluppo punta inoltre a offrire un'esperienza particolarmente immersiva grazie al supporto alle feature del DualSense. Il feedback aptico, in particolare, simulerà l'effetto dei colpi sparati con le armi da fuoco, mentre i trigger adattivi dovrebbero restituire fedelmente la sensazione del peso dell'arma e della pressione esercitata sul grilletto. Infine, Resident Evil Village supporterà anche la tecnologia propria del Tempest 3D Audio, con colonna sonora e audio in-game studiati per avvolgere il giocatore in ogni direzione. Quest'ultima feature sarà disponibile sugli headsett compatibili.



In chiusura, ricordiamo che l'arrivo di nuove informazioni su Resident Evil Village non dovrebbe essere imminente: il team di Capcom ha infatti confermato che la prossima ondata di dettagli sul gioco è prevista per la stagione invernale.