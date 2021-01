Resident Evil Village: su PS5 supporterà Ray Tracing, DualSense e Audio 3D

A pochi minuti dalla fine dello Showcase dedicato a Resident Evil Village, il portale ufficiale PlayStation si è aggiornato con una serie di informazioni riguardanti la versione PS5 dell'horror Capcom.

Come ormai la quasi totalità dei titoli in uscita, anche Resident Evil Village farà largo uso del DualSense tramite il supporto tanto al feedback aptico che ai grilletti adattivi. Purtroppo non sono state svelate nel dettaglio le modalità attraverso le quali potremo usufruire di queste caratteristiche al di fuori dell'utilizzo delle armi, ma è molto probabile che anche durante la risoluzione degli enigmi entreranno in gioco. Anche l'audio del gioco sarà di nuova generazione grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, la quale permetterà a chiunque decida di giocare con un paio di cuffie di percepire la direzione esatta dalla quale provengono i terrificanti suoni. Per quello che riguarda invece il comparto tecnico, è stata confermata la presenza del Ray Tracing e del supporto alla risoluzione 4K, sebbene un disclaimer presente nella pagina lasci intendere che vi sia una risoluzione 4K dinamica. Non è chiaro quindi se il gioco non girerà a 4K nativi o se saranno presenti più modalità grafiche, così da far scegliere agli utenti se giocare a 30 o 60 fotogrammi al secondo.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il link al download della Demo Maiden di Resident Evil Village, disponibile esclusivamente su PlayStation 5.