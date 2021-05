Resident Evil Village, PS5 vs Xbox Series X: tempi di caricamento a confronto

Con Resident Evil: Village promosso a pieni voti dalla critica, l'avventura survival horror è ormai pronta a terrorizzare il pubblico su PC, Google Stadia e console di vecchia e nuova generazione.

Proprio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S si sono concentrate diverse analisi tecniche dedicate al sequel di Resident Evil 7: Biohazard. Particolare interesse hanno poi destato le differenze in termini di tempi di caricamento legate ai due hardware next gen, con la console di casa Sony che propone un risultato particolarmente soddisfacente su questo specifico fronte.

A porvi l'accento è la redazione di Digital Foundry, che nella sua ultima video analisi tecnica su Resident Evil: Village ha dedicato una sezione al tema. Come potete verificare dal video disponibile direttamente in apertura a questa news, su Xbox Series X e Xbox Series S, l'avvio di una partita salvata richiede un'attesa pari a circa 8 secondi, allietata da un apposita schermata. Su PlayStation 5, Capcom non ha invece inserito alcuna schermata di caricamento, ma un semplice schermo nero, data la ridotta tempistica richiesta per il passaggio all'azione, che si attesta al di sotto dei 2 secondi. Un dettaglio differente rispetto a quanto visto nella Demo, che invece includeva una schermata di caricamento anche su PS5.



Sul fronte delle performance di Resident Evil: Village su PS5 e Xbox Series X, Digital Foundry identifica invece una migliore prestazione in termini di framerate con Ray Tracing attivo sull'hardware Microsoft. Entrambi gli hardware ad ogni modo, conclude l'analisi, offrono un'ottima esperienza, senza distinzioni di eccessivo rilievo.