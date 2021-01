Resident Evil Village: pubblicata una demo gratis esclusiva per PS5!

Nel corso del Resident Evil Showcase, trasmissione interamente dedicata all'ottavo capitolo della serie, è arrivata anche una sorpresa inaspettata e, soprattutto, in esclusiva per i giocatori PlayStation 5.

Il produttore Peter Fabiano ha annunciato una demo di Resident Evil Village esclusiva per i giocatori PS5 chiamata Maiden. Si tratta, tuttavia, di una versione dimostrativa molto particolare, un'esperienza che consente a tutti i giocatori di esplorare il villaggio che dà il titolo al gioco immergendosi nella dimensione visiva e sonora plasmata da Capcom, senza preoccuparsi dei combattimenti. Peter Fabiano ha spiegato che Maiden (PlayStation Exclusive Visual Demo) potrà essere scaricata gratuitamente dal PlayStation Store a partire da oggi. Se non la trovate, provate a pazientare: la demo dovrebbe essere resa disponibile a breve.

Come svelato al termine del nuovo trailer di Resident Evil Village, il survival horror verrà lanciato il 7 maggio 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e supporterà l'upgrade gratuito dalla versioni di precedente generazione. Ambientato diversi anni dopo gli eventi narrati nel settimo capitolo della serie, Resident Evil Village inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che hanno ritrovato la tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori della magione dei Baker. Mentre cercano di ricostruire la loro vita insieme, vengono investiti da una nuova tragedia.