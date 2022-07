Resident Evil Village: PureArts annuncia una mastodontica statua di Lady Dimitrescu

Avete adorato alla follia Lady Dimitrescu durante la vostra permanenza nel suo enorme castello? Allora la nuova statua firmata PureArts e ispirata al boss di Resident Evil Village potrebbe essere il vostro nuovo oggetto del desiderio.

L'azienda produttrice di statue da collezione ha infatti annunciato con un trailer l'arrivo di Lady Dimitrescu: si tratta di una statua dalle dimensioni gargantuesche, proprio come quelle della donna dalla pelle cinerea che abbiamo conosciuto nelle prime fasi del survival horror Capcom. Parliamo di un prodotto alto ben 89 centimetri e dal peso di più di 6 chilogrammi che farà un figurone nella casa di qualsiasi appassionato di videogiochi. Tra le particolarità dell'oggetto troviamo sicuramente la base in legno e la possibilità di sostituire il braccio destro per fare in modo di scegliere se farle impugnare una sigaretta oppure se farle tirare fuori gli affilatissimi artigli.

Al momento è già possibile procedere con le prenotazioni sul sito ufficiale del produttore, il quale permette agli utenti di piazzare il preorder al prezzo di 1.499,00 dollari. L'uscita della statua è prevista per il terzo quarto del 2023, quindi bisognerà attendere un bel po' di tempo prima della sua spedizione.

Prima di lasciarvi al trailer della statua, vi ricordiamo che tra pochi mesi arriverà il DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village, il quale verrà accompagnato da nuove missioni della modalità Mercenari e dall'aggiunta della visuale in terza persona.