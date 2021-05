Resident Evil Village: quattro milioni di copie distribuite dal lancio

Capcom ha annunciato che Resident Evil Village ha raggiunto e superato quota quattro milioni di copie distribuite dal lancio, avvenuto il 7 maggio scorso in Europa e Nord America, il giorno successivo in Giappone.

Questo numero tiene in considerazione sia le copie fisiche distribuite che i download digitali effettuati da PlayStation Store, Xbox Store e Steam, si tratta di un risultato sicuramente notevole se pensiamo che il precedente Resident Evil 7 Biohazard ha impiegato dieci mesi per raggiungere quota 4.1 milioni di copie distribuite. Tre giorni dopo il lancio, Resident Evil Village aveva piazzato tre milioni di copie, come annunciato dal publisher dopo il primo weekend di commercializzazione.

Secondo quanto riportato da alcuni analisti, la maggior parte delle copie di Resident Evil Village sono state vendute su PlayStation con oltre il 50% della quota complessiva, il 25% delle copie è stato venduto su PC e il resto su console della famiglia Xbox. Apparentemente non ci sarebbe un grande distacco tra le copie vendute su PS4 e su PS5 mentre il mercato digitale sembra aver rappresentato circa il 50/60% delle vendite al lancio.

Un buon successo per il nuovo gioco della casa di Osaka, acclamato da pubblico e critica e premiato da un riscontro decisamente positivo sul mercato.