Resident Evil Village, dietro le quinte: i compositori vi invitano a finire il gioco

Tra feroci Lycan, streghe, letali vampire e l'inquietante Lady Dimitrescu, le ambinetazioni di Resident Evil: Village non sono certamente rassicuranti, con minacce e pericoli che si celano ad ogni angolo.

Ad accrescere la sensazione di disagio trasmessa dal survival horror ci pensa anche il comparto audio. Come di recente evidenziato dal compositore del titolo Capcom, l'audio 3D si è dimostrato essenziale in Resident Evil: Village per veicolare al pubblico la giusta atmosfera. L'arricchimento dell'esperienza di gioco è inoltre stato l'obiettivo guida del team anche nel corso della realizzazione della colonna sonora, tra i cui brani figura anche "Yearning for Dark Shadows".

Tema musicale principale di Resident Evil: Village, quest'ultimo ha visto la partecipazione della cantante Aga Ujma. Con il suo avvolgente timbro vocale, la professionista ha plasmato Yearning for Dark Shadows con tonalità al contempo delicate e cupe. Affiancata da Brian D'Oliveira, la cantante ha raccontato le origini del brano nell'interessante dietro-le-quinte che trovate direttamente in apertura a questa news. Nel raccontare la canzone, entrambi i professionisti hanno indirizzato al pubblico un messaggio, invitando i giocatori a completare Resident Evil: Village per scoprire il reale significato della canzone.



Al momento, il debutto della seconda epopea di Ethan Winters sembra aver convinto gli appassionati, con oltre 3 milioni di copie distribuite per Resident Evil: Village.