Resident Evil Village, tra Ray Tracing e frame rate: i requisiti PC minimi e consigliati

A breve distanza da una nuova presentazione di Resident Evil: Village all'evento Play! Play! Play! organizzato da PlayStation Japan, la scheda Steam dedicata al titolo offre nuove informazioni.

La pagina riporta infatti ora i primi dettagli relativi ai requisiti hardware necessari per poter ospitare la seconda avventura di Ethan Winters sul proprio PC. Sia per quanto riguarda i requisiti minimi sia per i raccomandati, Capcom specifica ad ogni modo che i dati riportati potrebbero ancora subire delle variazioni con l'avvicinarsi della data di lancio di Resident Evil: Village. Di seguito, vi riportiamo le informazioni al momento disponibili:

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Con questa configurazione, la performance stimata (impostando priorità alla performance) e di 1080p/60 fps, con possibili cali di frame rate durante le scene più complesse. Per poter usufruire del Ray Tracing, sarà necessario disporre di una NVIDIA GeForce RTX 2060 o di una AMD Radeon RX 6700 XT.

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versione 12

Anche in questo caso la performance stimata è di 1080p/60 fps, senza tuttavia la necessità di attribuire priorità alla fluidità. Non si escludono ad ogni modo cali di frame rate durante le scene più complesse. Con questa configurazione, per usufruire del Ray Tracing saranno richieste una NVIDIA GeForce RTX 2070 oppure una AMD Radeon RX 6700 XT.



Oltre alla conferma che il survival horror si trova ormai nelle fasi finali dello sviluppo, dall'evento Sony sono emersi ulteriori nuovi dettagli su Resident Evil: Village.