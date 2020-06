Resident Evil Village, tra RE 8 e RE Engine: un video messaggio dagli sviluppatori

Anticipato da una fitta ragnatela di rumor, Resident Evil Village è stato infine annunciato in occasione dell'appuntamento streaming dedicato da Sony a PlayStation 5.

In seguito al reveal, Tsuyoshi Kanda e Peter Fabiano, entrambi Producer impegnati sul gioco Capcom, hanno indirizzato alla community uno speciale video messaggio, che potete visionare in versione integrale direttamente in apertura a questa news. Al suo interno, è stato ribadito come, nonostante il gioco non si intitoli Resident Evil 8, il team di sviluppo lo stia comunque considerando come tale: a dimostrazione di questo approccio, si sottolinea, vi è anche la scelta estetica di richiamare il numero romano VIII nella parola "Village".



Resident Evil Village, ribadiscono Kanda e Fabiano, prenderà forma grazie al RE Engine, con il team pronto a mettere frutto tutto quanto appreso con lo sviluppo dei remake di Resident Evil 2 e 3. Il motore grafico risulterà di conseguenza ottimizzato per PlayStation 5 e Xbox Series X e Capcom punta a raggiungere nuove vette con RE Village, grazie alla combinazione tra RE Engine e next-gen. Tra gli ingredienti proposti, figurano "grafica realistica, audio immersivo e nessun tempo di caricamento". Nel filmato, vengono inoltre presentate alcune Key Art del nuovo Resident Evil, raffiguranti Chris Redfield ed il villaggio che rappresenterà l'ambientazione di gioco.



Per ogni informazione sul titolo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca video anteprima di Resident Evil Village.