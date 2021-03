Resident Evil Village e Re:Verse quanto pesano? Svelato lo spazio di installazione

Mentre in rete prosegue il dibattito della community sulle censure in Giappone di RE Village, sulle pagine del Microsoft Store sono apparse le indicazioni ufficiali sullo spazio richiesto per installare Resident Evil Village e la componente multiplayer Re:Verse su Xbox One e Series X/S.

Sulla scorta delle indicazioni offerte dal negozio digitale dell'azienda americana, apprendiamo quindi che le versioni per console verdecrociate del kolossal horror di Capcom e del modulo votato alla cooperativa online occuperanno in totale 50,02 GB di spazio su disco.

La sola installazione di Resident Evil Village richiederà su Xbox One e Series X/S circa 35 GB, che s'aggiungono ai 15 GB da riservare per Resident Evil Re:Verse. Nel momento in cui scriviamo, sia su Steam che su PlayStation Store non viene ancora riportato il peso dei due giochi in questione. Pur tenendo conto dei diversi sistemi di compressione adottati su PS4, PS5 e PC, a rigor di logica lo spazio su disco da riservare su queste piattaforme non dovrebbe allontanarsi da quello delle versioni Xbox.

Nelle scorse settimane, i rappresentanti di Capcom si sono detti certi del fatto che Resident Evil Village sarà il miglior survival horror mai creato, e questo per via della ricchezza della trama, per la stratificata esperienza di gioco offerta e, naturalmente, per la quantità smisurata di "jump scare" promessi agli emuli di Ethan su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 7 maggio.